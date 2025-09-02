В Литве стартовали военные учения – участвуют более 20 тысяч военнослужащих

Литва продолжает тратить реальные деньги и нереальные усилия, чтобы отразить несуществующую угрозу с Востока. Установка противотанковых ежей на границе с Беларусью и создание там многоуровневой системы обороны Вильнюсу показалась недостаточной для того, чтобы обеспечить безопасность страны. Для запугивания, по сути, несуществующего противника Литва решила побряцать оружием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране начались масштабные двухмесячные учения. Для их проведения создана чуть ли не целая международная армия из почти 20 тысяч литовских и натовских военнослужащих. В их числе и около двух тысяч немецких солдат из состава бригады, которую планируется разместить в Литве к 2030 году на постоянной основе.

Как отметили в Министерстве обороны прибалтийской республики, учебные бои будут вестись практически по всей стране. Причем не только на полигонах, но и на улицах городов. Жителей попросили немного потерпеть – ради обеспечения безопасности.

Балтийское море будут патрулировать корабли ВМС Литвы, США и Германии. Дороги на два месяца заполонят колонны военной техники, а небо оккупируют истребители. И большая часть этой активности будет проходить вблизи границы с Беларусью.