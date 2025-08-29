Почему Лукашенко – единственная пророссийская сила в Беларуси? Мнения

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Лукашенко, его сторонники – это единственная пророссийская сила в Беларуси, его избрали в 1994-и и в 2025-м как пророссийского политика, который строит союз с Россией. Все остальные возможности, фигуры, политические варианты, еще чего-то – это русофобия. Это антиРоссия. Это украинский путь. Под какими бы лозунгами они ни выступали, единственная пророссийская сила в Беларуси – это Александр Лукашенко. Что мы вам, я надеюсь, убедительно доказали.

Андрей Лазуткин, политолог:

Я бы добавил, была такая цитата у Геббельса: дайте мне средства массовой информации… И что будет? Я превращу любой народ в стадо свиней.

То есть между народами, как правило, нет каких-то коренных противоречий. Как у нас нет претензий к простым украинцам, которые где-то забиты, взяты насильственно в эту армию и воюют сегодня. Но вместе с тем у каждого народа есть руководители, которых они избирают. Того же Зеленского выбрали на относительно свободных выборах. И потом эти руководители устраивают им такой ад.

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