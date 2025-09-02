Как Запад проиграл в Евразии и почему в ШОС открылось второе дыхание? Объясняет политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ценность любой организации в ее гибкости, чтобы решать абсолютно любые задачи. Но это же вызывает у людей вопрос: чем конкретно занимается Шанхайская организация сотрудничества? Разве бывает так, что и банки, и борьбу с терроризмом, и логистику обсуждают на одном саммите? И не просто обсуждают, а еще и принимают решения? Расскажем о ШОС и о роли Беларуси в «Занимательной политологии». Можно сказать, что в Евразии действует минимум три крупных проекта. Первый – западная модель развития, и она уже провалена. Американцы пытались навязать свою систему и Китаю, и республикам Средней Азии, и Афганистану, Сирии, Ирану, но нигде западные формы демократии не прижились. Получался в основном терроризм с человеческим лицом, когда Запад просто называл какие-то группы боевиков хорошими и временно с ними дружил. Поэтому ислам начал защищаться своими силами, и в последнее время побеждает второй проект, который можно назвать поясом тюркских народов. Это значит, с Запада на Восток через всю Евразию, от Косово и Албании, далее через Турцию, Азербайджан, Каспий, Среднюю Азию, Афганистан и Синьцзян-уйгурский район Китая неформально объединяется группа тюркских государств, которые работают как бы буфером между странами ЕАЭС и Китаем. В принципе, американцы, которые свой либеральный проект свернули, сегодня поддерживают тюркский вариант – пример встреча Трампа с лидерами Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Вашингтоне. Там было решено строить Зангезурский коридор под контролем США, который отделит Россию от Ирана, Китая, Индии и других азиатских рынков. К сожалению, эти противоречия дали о себе знать на саммите ШОС, когда было заблокировано вступление Азербайджана и Армении. Но поиск решения ведется.

Андрей Лазуткин:

И третий проект в Евразии – с центральной ролью Китая – «Один пояс – один путь». Где все свободно торгуют со всеми, сырье и технологии попадают в любую точку Евразии к общей выгоде, а флагманом такой дружбы выступает ШОС. Сегодня проект получил новое дыхание, потому что пока не было масштабных западных санкций, всех устраивала старая логистика. А теперь понадобились новые коридоры, независимые от санкций, в новых странах и бывших закрытых территориях – Афганистане, Иране, Карабахе, возможно, Сирии. А еще нужны свободные от западного влияния деньги, чтобы строить там инфраструктуру. И сегодня задачу строительства новых коридоров и их охрану от терроризма будет выполнять ШОС. Резко выросла роль организации. А самое главное в любом деле – это финансы. Отсюда еще одно ключевое решение – создание собственного банка развития ШОС. Такой же банк развития был в БРИКС, но после введения санкций он отказался работать с Россией. Деньги были заморожены, поэтому понадобился новый суверенный банк, устойчивый к санкциям, и который сможет работать и с Талибаном, и с Ираном, а на перспективу – с любыми властями, которые Запад попытается изолировать и лишить доступа к кредитам. У Запада, кстати, есть свой банк – это МВФ, и пока Китай не развился настолько, что смог сам давать кредиты, МВФ была безальтернативной организацией, которая навязывала западную политику как условие получения кредитов. Теперь у ШОС будет как бы свой МВФ, но хороший, который будет давать деньги на инфраструктуру и не пытаться влиять на внутренние дела других стран. Самое главное – это не просто банк на бумаге. Китай уже заявил, что готов профинансировать проекты на 1,4 миллиарда долларов. Для сравнения, весь торговый оборот ШОС за год – 1 триллион, то есть пока вносится примерно тысячная доля от торговли – есть куда расти. Шоссе, порты, терминалы, железные дороги – вот все это Банк развития ШОС. А строить белорусы умеют, для нас это только вопрос финансов – и возможность заработать на экспортном строительстве, а еще на проектах, связанных с продовольствием и модернизацией сельского хозяйства других стран. ШОС в прямом смысле непаханое поле – об этом тоже были наши пакетные предложения в рамках саммита.

Андрей Лазуткин:

Еще одно предложение Беларуси касалось безопасности в Евразии. Мы поддержали создание антитеррористических центров на базе ШОС – сегодня такие задачи успешно выполняет Региональная антитеррористическая структура в Ташкенте. Но наркотрафик и терроризм не имеют границ, и невозможно победить их в одной точке, не решив проблем всей Центральной Азии. Ключевая из которых – не насаждение правильной власти, как делают американцы, а просто людям нужна нормальная работа и подъем уровня жизни дома, иначе их будут вербовать за малые деньги, как вербовали террористов в «Крокус-Сити». Формально считается, что Запад и Восток продолжают бороться с терроризмом вместе, сохраняют каналы обмена информацией, но те же британцы и французы действуют по принципу «тут вижу – тут не вижу». Доверия нет, и нужны собственные инструменты. Наконец, самое громкое предложение саммита: Си Цзиньпин анонсировал концепцию глобального управления. Можно общими словами сказать, что это реформа ООН в пользу глобального Юга. Президент Беларуси в своем выступлении на ШОС+ инициативу поддержал, но что это значит? На практике есть постоянные зоны конфликта, типа Афганистана и Ближнего Востока, которые Запад напрямую не контролирует (для этого не хватает ресурсов), но и не дает навести порядок. Сложно кормить целое государство, как Афганистан времен Хамида Карзая, но вполне по силам кормить отдельные банды, и, например, американцы в Афганистане сейчас поддерживают ИГИЛ против талибов.