Почему Европейский союз – это паразит? Рассказал политолог Петр Петровский

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ: Мы же не предлагаем уничтожить Европу. Мы предлагаем Евразию большую: от Лиссабона до Владивостока. Будут и технологии, и ресурсы.

Петр Петровский, политолог: Боррель, по-моему, правду сказал, что такое ЕС. Это мировая паразитарная клоака, которую называют садом. Они паразитировали на наших энергоресурсах, на китайской промышленности и на американском ядерном зонтике. Им надо на спине написать большими буквами «Паразиты». Социальные, геополитические или другие паразиты. Европейский проект – это паразитарный проект, это отвратительный проект, который должен быть ликвидирован, должны быть привлечены к ответственности те, кто эту античеловеческую политику проводили и проводят.

Григорий Азаренок:

На свой континент. Вы не там, за океаном. Вы на своем континенте.

Петр Петровский:

Когда многие говорят: Европа. С географической точки зрения такого понятия, как Европа, не существует. Нет такого континента. Это все фейк. Чтобы этот фейк географический не превращался в политический, ведь главная географическая проблема для них – граница Европы. Вот идет расширение Европы, на Турцию замахнулись, хотя никогда Европой Турцию не признавали. Урал им давай. Естественные границы – это географические границы. Поэтому Европа – это неестественное образование, которое должно быть и в политическом смысле ликвидировано, возвращено родную гавань – от Дублина до Шанхая. Все, дорогие мои. И там не будет никакого снобизма у вас.

Григорий Азаренок:

Это логично даже с точки зрения экономики. Мы трубы протянем – у вас будут эти ресурсы, потому что не надо приходить и пытаться нас убить, чтобы их забрать, если мы можем сесть, договориться и послать нафиг всяких пиратов с этих двух островов.

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