Власти ФРГ подготовили масштабный пакет помощи населению из-за высоких цен на энергию

Новости Германии. Власти ФРГ подготовили масштабный пакет помощи населению и компаниям из-за астрономических цен на энергию. На это будет потрачена и астрономическая для бюджета сумма – 200 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти деньги государство намерено оплачивать до 80 % потребления газа. Кроме того, в Германии вводится единый проездной билет за 49 евро в месяц, с которым немцы могут пользоваться общественным транспортом и пригородными поездами по всей стране. Предполагается, что он позволит семьям сэкономить на проезде и стимулирует водителей пользоваться общественным транспортом. Правда, этот план вызвал, мягко говоря, полное непонимание в руководстве ЕС. Там опасаются, что столь объемные вливания средств без координации с соседями приведут к росту цен в других странах.