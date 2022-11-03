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У панды в тайваньском зоопарке обнаружили опухоль мозга – медики делают всё для спасения мишки

03 ноября 2022 13:58
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Новости Тайваня. Трогательная история спасения панды на Тайване. В зоопарке Тайбэя у одного из местных медведей обнаружили опухоль головного мозга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У панды в тайваньском зоопарке обнаружили опухоль мозга – медики делают всё для спасения мишки-1

Для лечения животного на остров прибыли китайские ветеринары. Последнее исследование подтвердило прогрессирование болезни – опухоль растет. Но кардинальных методов специалисты избегают.

У панды в тайваньском зоопарке обнаружили опухоль мозга – медики делают всё для спасения мишки-4

Операция отложена, пока специалисты не выяснят реакцию животного на анестезию. Потому хорошее питание, витамины и свежий воздух – пока единственные рекомендации. А чтобы облегчить боль, панде ежедневно дают лекарства.

# Животные # Фотофакт

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