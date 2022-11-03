У панды в тайваньском зоопарке обнаружили опухоль мозга – медики делают всё для спасения мишки

Новости Тайваня. Трогательная история спасения панды на Тайване. В зоопарке Тайбэя у одного из местных медведей обнаружили опухоль головного мозга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для лечения животного на остров прибыли китайские ветеринары. Последнее исследование подтвердило прогрессирование болезни – опухоль растет. Но кардинальных методов специалисты избегают.