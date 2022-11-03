Похолодание в Европе привело к резкому подорожанию газа. Какие прогнозы дают финансисты?

Похолодание в Европе стало причиной резкого роста цен на газ. Накануне контракты с поставкой «на день вперед» подорожали вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно растут цены и на азиатском рынке: за февральский фьючерс на газ уже дают 1 142 доллара.

Финансисты не сдерживают себя в аналитических прогнозах, озвучивая цифры свыше 4 000 долларов за 1 000 кубометров. Про высокую стоимость сообщал и Всемирный банк. Он спрогнозировал четырехкратный рост цены на природный газ в Европе к 2024 году.