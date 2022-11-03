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Похолодание в Европе привело к резкому подорожанию газа. Какие прогнозы дают финансисты?

03 ноября 2022 14:51
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Похолодание в Европе стало причиной резкого роста цен на газ. Накануне контракты с поставкой «на день вперед» подорожали вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно растут цены и на азиатском рынке: за февральский фьючерс на газ уже дают 1 142 доллара.

Похолодание в Европе привело к резкому подорожанию газа. Какие прогнозы дают финансисты?-1

Финансисты не сдерживают себя в аналитических прогнозах, озвучивая цифры свыше 4 000 долларов за 1 000 кубометров. Про высокую стоимость сообщал и Всемирный банк. Он спрогнозировал четырехкратный рост цены на природный газ в Европе к 2024 году.

О других новостях экономики за 3 ноября читайте здесь.

# Кризис в ЕС # Наталья Надольская # Фотофакт

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