Андрей Лазуткин: «Эта Карабахская война, вроде бы далёкая, определила на следующие два года, что будет у нас»

Андрей Лазуткин, политолог:

Можно было, наверное, избежать войны. Но что там поменяло расклад сил? Это ПВО и «Байрактары», то есть, в принципе, Армения была более-менее готова к отражению этого нападения тогда. ПВО у них там не было, и новые ударные беспилотники полностью перевернули ход Карабахской войны. А как это касается нас, например? Замечательные украинские генералы, когда на это все посмотрели… Кстати, почему они до сих пор не сблизились с Украиной? Потому что Украина поддерживала Азербайджан. Тут прямая аналогия: у нас есть захваченный Крым, а Карабах – это такой же захваченный кусок Азербайджана. Поэтому они там скакали, кричали, что мы за Азербайджан, пяди земли не отдадим, и надо решать украинские вопросы военным путем. Карабах был примером того, что можно классно все порешать. Это была признанная территория Азербайджана, то есть сама Армения не признавала эту республику. Ее можно военным путем вернуть, и Запад скажет: да, так и надо. Это был пример того, что и проблему Донецка можно решить таким же образом. А тут еще появилось чудо-оружие – беспилотники, и тогда, видимо, началась эта подготовка создания наступательной группировки, о чем Путин говорит, что мы просто их немножко опередили, а иначе пришлось бы воевать в таком же раскладе, но только еще в худших условиях для нас. Поэтому эта Карабахская война, вроде бы далекая, определила на следующие два года, что будет у нас.

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