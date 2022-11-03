«Если снова ракеты полетят из Беларуси, Украина имеет право атаковать в ответ». Азарёнок и Петровский о словах Тихановской

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Если снова ракеты полетят из Беларуси, Украина имеет право атаковать в ответ», – вот такое эта женщина уже заявляет. Такого еще не было, чтобы лично произносила. Ее пропагандисты постоянно трындят, а тут уже сама осветила это дело.

Петр Петровский, политолог:

Многие говорят: она заложница обстоятельств. Заложница обстоятельств, не заложница обстоятельств – она несет прямую ответственность за то, что она говорит. У нее всегда есть выбор, даже горький выбор.