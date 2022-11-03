«Если снова ракеты полетят из Беларуси, Украина имеет право атаковать в ответ». Азарёнок и Петровский о словах Тихановской

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Если снова ракеты полетят из Беларуси, Украина имеет право атаковать в ответ», – вот такое эта женщина уже заявляет. Такого еще не было, чтобы лично произносила. Ее пропагандисты постоянно трындят, а тут уже сама осветила это дело.
Петр Петровский, политолог:
Многие говорят: она заложница обстоятельств. Заложница обстоятельств, не заложница обстоятельств – она несет прямую ответственность за то, что она говорит. У нее всегда есть выбор, даже горький выбор.
Григорий Азаренок:
У каждого человека есть право сказать или не сказать.
Петр Петровский:
Да! Она взяла на себя ответственность призвать бандеровцев производить удары по Беларуси. То есть вот, посмотрите, свидомиты, за кого вы голосовали, вот какая программа Светланы Тихановской вами была поддержана в 2020 году.
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