Петровский: мы хотим колониями наши страны видеть англосаксонских хозяев либо суверенными государствами?

Григорий Азаренок, СТВ:

Казалось бы, они нас учат, что рыночек все порешает. Сколько было историй, особенно до 2020 года, когда были определенные сложности в отношениях с Россией. Да, политическая, военная составляющие всегда были незыблемые, нормальные, договороспособные. А про экономику нам всегда говорили: это не рыночная, вы сделайте, как мы хотим, мы маневр приняли, значит это не рыночная. Наступили сложные времена, и «Ростсельмашу» понадобились помощь, поддержка. Хотя казалось бы, на одном рынке работаем.

Петр Петровский, политолог:

И не только. КАМАЗ давайте вспомним. Кто сейчас вообще помогает КАМАЗу, где даймлеровские технологии? «МАЗ-Вейчай» – белорусское-китайское производство, двигатели поставляет. Второй момент. Вот рыночек, рыночек. А вот теорию Смит, Рикардо когда писали? Это было идеологическое обоснование колонизации Великобританией другого мира. В чем сущность этой концепции? Якобы под рыночком подсовывалась такая идея: у вас хорошо быть нашими рабами, колониями – будьте, а нам хорошо вами управлять – это естественно, это рыночно, мы будем управлять. И мы хотим колониями наши страны видеть непонятных англосаксонских хозяев либо суверенными государствами?