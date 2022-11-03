Петровский: мы хотим колониями наши страны видеть англосаксонских хозяев либо суверенными государствами?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Казалось бы, они нас учат, что рыночек все порешает. Сколько было историй, особенно до 2020 года, когда были определенные сложности в отношениях с Россией. Да, политическая, военная составляющие всегда были незыблемые, нормальные, договороспособные. А про экономику нам всегда говорили: это не рыночная, вы сделайте, как мы хотим, мы маневр приняли, значит это не рыночная. Наступили сложные времена, и «Ростсельмашу» понадобились помощь, поддержка. Хотя казалось бы, на одном рынке работаем.
Петр Петровский, политолог:
И не только. КАМАЗ давайте вспомним. Кто сейчас вообще помогает КАМАЗу, где даймлеровские технологии? «МАЗ-Вейчай» – белорусское-китайское производство, двигатели поставляет. Второй момент. Вот рыночек, рыночек. А вот теорию Смит, Рикардо когда писали? Это было идеологическое обоснование колонизации Великобританией другого мира. В чем сущность этой концепции? Якобы под рыночком подсовывалась такая идея: у вас хорошо быть нашими рабами, колониями – будьте, а нам хорошо вами управлять – это естественно, это рыночно, мы будем управлять. И мы хотим колониями наши страны видеть непонятных англосаксонских хозяев либо суверенными государствами?
Григорий Азаренок:
Момент. Наше государство, насколько я понимаю, – сам субъект хозяйствования. Когда наступили тяжелые времена, даже не подумал, даже не стал предъявлять таких вопросов, мол, вы же конкуренты, мы лучше чуть большую часть рынка возьмем. Как правильно Президент говорит, у нас огромный рынок. Чего нам делить? Эти два предприятия. В чем суть философская, моральная, социальная? Даже не подумали так сделать.
Петр Петровский:
Это вообще социалистический принцип производства, потому что в социалистическом лагере не было такого понимания, что предприятия в Польше, в ГДР, в СССР – и они конкурируют. Нет. Был план, было четкое распределение. Ikarus, Львовский автозавод, Липецкий автозавод разве конкурировании между собой? Нет. Они занимали собственные ниши, и Ikarus тогда был самым крупным предприятием. Его продукция была настолько качественной и эффективной, что закупали крупные города в США.
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