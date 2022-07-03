От президента Сирии до Папы Римского. Откуда в Беларусь приходят поздравления?

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что под руководством Александра Лукашенко в Беларуси достигнуты большие успехи в сфере государственного и общественного строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В двухсторонних отношениях он указал на рост объемов взаимной торговли и инвестиций, реализацию ряда проектов промышленной кооперации. Шавкат Мирзиеев также отметил, что будет рад личной встрече с Александром Лукашенко в Самарканде в рамках предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. К слову, и генеральный секретарь ШОС также не оставил нас без поздравления.