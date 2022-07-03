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От президента Сирии до Папы Римского. Откуда в Беларусь приходят поздравления?

03 июля 2022 12:09
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что под руководством Александра Лукашенко в Беларуси достигнуты большие успехи в сфере государственного и общественного строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От президента Сирии до Папы Римского. Откуда в Беларусь приходят поздравления?-1

В двухсторонних отношениях он указал на рост объемов взаимной торговли и инвестиций, реализацию ряда проектов промышленной кооперации. Шавкат Мирзиеев также отметил, что будет рад личной встрече с Александром Лукашенко в Самарканде в рамках предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. К слову, и генеральный секретарь ШОС также не оставил нас без поздравления.

От президента Сирии до Папы Римского. Откуда в Беларусь приходят поздравления?-4

На адрес дворца Независимости они поступили и от президентов Индии, Пакистана, Кыргызстана, Сербии, Туркменистана, Сирии, Вьетнама, Сингапура, Зимбабве, Кении, короля Таиланда. Теплые слова поздравления белорусам направили Патриарх Московский и всея Руси – Кирилл и Папа Римский Франциск. Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать.

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