Поздравления с Днём Независимости из Азербайджана. В чем их президент заверяет белорусов?

В том, что Азербайджан придает большое значение дальнейшему укреплению межгосударственных связей с Беларусью, заверил президент этой страны Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том, что Азербайджан придает большое значение дальнейшему укреплению межгосударственных связей с Беларусью, заверил президент этой страны Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он уверен, что совместными усилиями азербайджано-белорусское многоплановое сотрудничество будет и далее поступательно развиваться на благо наших народов и стран.
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