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Поздравления с Днём Независимости из Азербайджана. В чем их президент заверяет белорусов?

03 июля 2022 12:06
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В том, что Азербайджан придает большое значение дальнейшему укреплению межгосударственных связей с Беларусью, заверил президент этой страны Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уверен, что совместными усилиями азербайджано-белорусское многоплановое сотрудничество будет и далее поступательно развиваться на благо наших народов и стран.

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# Беларусь-Азербайджан # Ильхам Алиев # Александр Лукашенко

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