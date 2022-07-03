Отношения, проверенные временем. Как поздравил Беларусь президент Таджикистана?

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что союзнические связи с дружественной Беларусью занимают приоритетное место во внешней политике его страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что союзнические связи с дружественной Беларусью занимают приоритетное место во внешней политике его страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проверенные временем отношения дружбы и сотрудничества между странами, основанные на прочных исторических традициях и принципах стратегического партнерства, имеют тенденцию неуклонного развития.
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