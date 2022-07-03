Пришли два поздравления из Казахстана: от первого президента и действующего

Из Казахстана пришли сразу два поздравления: от первого президента и действующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в послании Касым-Жомарт Токаев отметил, что совместная эффективная работа будет и впредь способствовать расширению многогранных связей и реализации имеющегося экономического потенциала, в том числе в рамках региональных интеграционных объединений.

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