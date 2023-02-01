Global Times: Европе придётся пересмотреть поддержку Киева из-за экономического кризиса

Европе придется пересмотреть поддержку Киева из-за экономического кризиса. Такое мнение появилось в китайской ежедневной газете Global Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению экспертов, очевидно, что нынешняя финансовая нестабильность европейских государств – повод снизить степень вовлеченности в украинский конфликт. Но понимают это не все.

Так, Испания, где ранее инфляция обновила максимум почти за 40 лет, отправит Украине танки Leopard, сообщили в Минобороны страны. Правда, там пока не определились с количеством. А вот Польша, напротив, поставлять технику, в данном случае истребители, отказалась. По словам польского лидера, это снижает военный потенциал страны. А Варшава, наоборот, хочет его увеличить, закупая, например, противотанковые ракеты у США. Отказались от поставок танков, несмотря на просьбы Киева, и в Греции.