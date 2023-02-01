Новости Великобритании. В Великобритании началась крупнейшая за последнее десятилетие забастовка. На улицы с требованием повышения зарплаты вышли почти полмиллиона человек. Это транспортники, госслужащие, но основная группа бастующих – это школьные учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным профсоюзов, реальная зарплата педагогов с 2010 года уменьшилась на 23 %.

По всей стране 1 февраля не работают около 85 % школ, практически прекращено движение поездов. В Лондоне не ходят городские автобусы. На работу не вышли сотрудники многих министерств, госучреждений и около 200 организаций. Британское правительство уже предупредило жителей королевства о том, что сегодня их будет ждать очень тяжелый день. Беспрецедентная волна акций протеста началась в стране в конце 2022 года, после чего кабмин подготовил законопроект об ограничении прав на забастовки. Но это вызвало только новую волну недовольства.