При сходе лавины на индийском горнолыжном курорте погибли два человека

Новости Индии. Два человека погибли при сходе снежной лавины на индийском горнолыжном курорте. Спасателям удалось достать из-под завалов еще 19 туристов, все они доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, все погибшие и пострадавшие – иностранцы, но об их гражданстве пока сообщать отказались. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Эта трагедия произошла через несколько дней после сильного снегопада, который прошел в районе горнолыжного курорта.