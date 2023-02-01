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При сходе лавины на индийском горнолыжном курорте погибли два человека

01 февраля 2023 13:38
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Новости Индии. Два человека погибли при сходе снежной лавины на индийском горнолыжном курорте. Спасателям удалось достать из-под завалов еще 19 туристов, все они доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При сходе лавины на индийском горнолыжном курорте погибли два человека-1

По данным полиции, все погибшие и пострадавшие – иностранцы, но об их гражданстве пока сообщать отказались. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Эта трагедия произошла через несколько дней после сильного снегопада, который прошел в районе горнолыжного курорта.

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# ЧП # Новости Индии # Фотофакт

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