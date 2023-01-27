Прямой эфир

Пустовой о возможности вернуться в Беларусь: «Шанс дан для тех, кто прозрел»

27 января 2023 18:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим здоровые силы Запада и перспективы для Беларуси в восточном направлении. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и испанский журналист Хосе Мигель Вильярройя.

Пустовой о возможности вернуться в Беларусь: «Шанс дан для тех, кто прозрел»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Что такое змагарство? Это не какая-то новая политическая идеология или какой-то курс партийный. Это просто ненависть к своему – вот в чем суть змагарства. А между нормальным человеком и змагаром есть невероятный, когда он себя считает невероятным, а вы все здесь такие, лошки. Потом он начинает культивировать этот невероятизм и становится змагаром. Потом родина для них будет уже убогая, как будто мозолистые руки матери, они будут цураться ее. И Президент призывал: приезжайте. Вы думаете, все приедут? Нет, они просто цураются своей родины. Они уже задом повернулись к Европе, и им уже нравится. Поэтому шанс дан для тех, кто прозрел, и тех, кто действительно любит страну и историю свою. И потом они поймут, что надо быть благодарным Президенту. И за что быть благодарным.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Азаренок: наша цивилизация привязала себя к трупу Запада, который разлагается и тем самым удушает нас

«Плюнули в лицо всем узникам концлагерей». Азаренок вспомнил перформанс змагаров в мемориале «Яма» в 2020-м

«Образ Путина демонизировали». Как воспринимают СВО в Испании, рассказал местный журналист

# Государственная политика # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все любят Батьку». В чём феномен Лукашенко? Обсудили Пустовой и Азарёнок
27 января 2023 18:45

«Все любят Батьку». В чём феномен Лукашенко? Обсудили Пустовой и Азарёнок

Азарёнок: наша цивилизация привязала себя к трупу Запада, который разлагается и тем самым удушает нас
27 января 2023 18:25

Азарёнок: наша цивилизация привязала себя к трупу Запада, который разлагается и тем самым удушает нас

«263 ночи» в Минском гетто. Как белорусские аниматоры создавали фильм на основе реальных человеческих судеб?
27 января 2023 18:06

«263 ночи» в Минском гетто. Как белорусские аниматоры создавали фильм на основе реальных человеческих судеб?