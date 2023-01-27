Пустовой о возможности вернуться в Беларусь: «Шанс дан для тех, кто прозрел»

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Что такое змагарство? Это не какая-то новая политическая идеология или какой-то курс партийный. Это просто ненависть к своему – вот в чем суть змагарства. А между нормальным человеком и змагаром есть невероятный, когда он себя считает невероятным, а вы все здесь такие, лошки. Потом он начинает культивировать этот невероятизм и становится змагаром. Потом родина для них будет уже убогая, как будто мозолистые руки матери, они будут цураться ее. И Президент призывал: приезжайте. Вы думаете, все приедут? Нет, они просто цураются своей родины. Они уже задом повернулись к Европе, и им уже нравится. Поэтому шанс дан для тех, кто прозрел, и тех, кто действительно любит страну и историю свою. И потом они поймут, что надо быть благодарным Президенту. И за что быть благодарным.

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