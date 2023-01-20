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«На это никто внимание не обращает». Пустовой об «избранном» православии в Украине

20 января 2023 19:39
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Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. С Евгением Пустовым обсудим технологии победы, а журналист Полина Реутова расскажет оптимистичную историю.

«На это никто внимание не обращает». Пустовой об «избранном» православии в Украине-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Эти люди, которые считают СВО убийственной, антиправославной кампанией, почему-то забывают, что 8 лет детей убивали – это было по-православному? Почему-то они не обращают внимание, что горят церкви, почему-то они не обращают внимание, что украинские женщины на коленях умоляют своих священников отпеть погибших украинских «героев» по православному обряду. На это никто внимание не обращает. Какое-то такое «избранное» православие, а православие, оно истинное.

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# Религия # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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