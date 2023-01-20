Прямой эфир

В Польше создали приложение, которое покажет жителям ближайшее бомбоубежище

20 января 2023 20:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В Польше появится мобильное приложение, которое покажет местным жителям ближайшее бомбоубежище. Сейчас проводятся его последние тесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше создали приложение, которое покажет жителям ближайшее бомбоубежище-1

Вот только в их эффективности специалисты очень сомневаются. Проведенная проверка показала, что далеко не все сооружения сейчас соответствуют нормам безопасности. Их не ремонтировали и не меняли оборудование как минимум 30 лет. Сейчас в Польше насчитывается 62 тысячи бомбоубежищ. Подготовить все к приему людей вряд ли хватит средств, тем не менее власти решили, что людей в случае чего можно прятать там.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Технологии # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На это никто внимание не обращает». Пустовой об «избранном» православии в Украине
20 января 2023 19:39

«На это никто внимание не обращает». Пустовой об «избранном» православии в Украине

МОТ: как минимум 3 млн человек лишатся работы в 2023 году
20 января 2023 17:07

МОТ: как минимум 3 млн человек лишатся работы в 2023 году

Франция увеличит свой военный бюджет до 400 млрд евро
20 января 2023 17:05

Франция увеличит свой военный бюджет до 400 млрд евро