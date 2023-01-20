В Польше создали приложение, которое покажет жителям ближайшее бомбоубежище

Новости Польши. В Польше появится мобильное приложение, которое покажет местным жителям ближайшее бомбоубежище. Сейчас проводятся его последние тесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот только в их эффективности специалисты очень сомневаются. Проведенная проверка показала, что далеко не все сооружения сейчас соответствуют нормам безопасности. Их не ремонтировали и не меняли оборудование как минимум 30 лет. Сейчас в Польше насчитывается 62 тысячи бомбоубежищ. Подготовить все к приему людей вряд ли хватит средств, тем не менее власти решили, что людей в случае чего можно прятать там.