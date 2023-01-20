«Все близкие за Батьку». Перестали ли Азарёнок и Пустовой общаться с кем-то из родственников по политическим причинам?

Григорий Азаренок, СТВ: Вопрос к Григорию и Евгению: у вас есть родственники, с которыми вы перестали общаться по политическим причинам? Слава богу, нет. У меня все мои родные и близкие были за Батьку с самого первого дня, и ни с кем общаться не переставал. Наоборот, все сплотились.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

У меня тоже, слава богу, нормальные родственники, потому что мы помним историю, думаем о будущем. Мне очень приятно, что у меня такие родственники, если честно. У меня брат служил, уже можно говорить, в разведке ССО (двоюродный брат). Для него было все понятно, то есть армия людей закаляет не только физически, но и морально. А остальные – тоже вопросов не было, слава богу. А если и были, то есть я у них, который на правильную дорогу наставит. Конечно, моей маме, как и твоим родителям, наверное, угрозы сыпались, задавались вопросы: а что, это правда, что людей жгут на Окрестина? Нет, это не правда – еще раз. А потом люди прозрели.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Думают, что их мнение всем важно. Терех ещё раз напомнил, почему не стоит писать гадости в интернете

«Он самый настоящий фашист». Вот что говорит Джефф Монсон про Зеленского после поездок в Донбасс

Мы были занозой в десне либерального мира. Пётр Петровский о белорусской модели развития