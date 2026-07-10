Новости по тегу #Российские исполнители

Совместный проект организовал популярный блогер и артист Дим Димыч.
«Уровень подготовки участников самый-самый разный. От тех, кто микрофон практически впервые в руках держит, до тех, кто выходят и уже готовые звезды. Я сам сидел заслушивался, как они классно поют».
И также поделился, почему так трудно назвать хедлайнеров.
«Тенденция видна. Мы, представители молодежи, своего поколения, возвращаемся к прошлым песням».
Во Дворце Республики прошло масштабное шоу «Наши любимые песни».
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