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Новости по тегу #Российские исполнители

Эвелина Блёданс рассказала о коллаборации с белорусской певицей Дашей DariMi – премьера песни «Билеты в лето»
10 июля 2026 08:27

Эвелина Блёданс рассказала о коллаборации с белорусской певицей Дашей DariMi – премьера песни «Билеты в лето»

Новое караоке-шоу «Шум пятницы» стартует 10 октября. Родион Газманов – о разнообразии талантов на сцене
10 октября 2025 10:27

Новое караоке-шоу «Шум пятницы» стартует 10 октября. Родион Газманов – о разнообразии талантов на сцене

Кто выступит на открытии «Славянского базара» – ответил директор фестиваля
06 июля 2025 07:36

Кто выступит на открытии «Славянского базара» – ответил директор фестиваля

«Течёт ручей, бежит ручей» – как Кадышева завоевала юные сердца? Мнение председателя Молодёжного совета
18 июня 2025 17:24

«Течёт ручей, бежит ручей» – как Кадышева завоевала юные сердца? Мнение председателя Молодёжного совета

Лепс, Сумишевский, Рада Рай! Масштабный концерт организовали на площадке Дворца Республики
16 января 2025 19:15

Лепс, Сумишевский, Рада Рай! Масштабный концерт организовали на площадке Дворца Республики

«Они потеряли берега». Полина Реутова об уехавших из России артистах
20 января 2023 20:26

«Они потеряли берега». Полина Реутова об уехавших из России артистах

«Они все просто на этом поводке небольшой оплаты». Почему некоторые музыканты прогнулись под Запад?
24 ноября 2022 18:00

«Они все просто на этом поводке небольшой оплаты». Почему некоторые музыканты прогнулись под Запад?

«Народный артист Донбасса». Азарёнок поздравил Чичерину с присвоением звания заслуженной артистки
20 октября 2022 19:25

«Народный артист Донбасса». Азарёнок поздравил Чичерину с присвоением звания заслуженной артистки

Азарёнок про Милану Хаметову: а если ей через 5-7 лет дяди из США занесут денежку и она позовёт бурыць муры?
28 сентября 2022 18:04

Азарёнок про Милану Хаметову: а если ей через 5-7 лет дяди из США занесут денежку и она позовёт бурыць муры?

«Нас сравнивать было бы неправильно». EMIN спродюсировал фильм про Муслима Магомаева и рассказал, почему поёт его песни
12 марта 2020 12:14

«Нас сравнивать было бы неправильно». EMIN спродюсировал фильм про Муслима Магомаева и рассказал, почему поёт его песни

Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN
12 марта 2020 11:53

Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы
05 марта 2020 09:25

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы