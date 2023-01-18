Мы были занозой в десне либерального мира. Пётр Петровский о белорусской модели развития

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.

Петр Петровский, политолог:

Белорусская модель развития – суверенная, независимая, когда мы всем сказали, что наши ценности, наши производства, наш народ, наша государственность не должны лечь под какие-то глобалистские, либеральные нормы, унифицироваться с ними, может, сохранить какую-то внешнюю оболочку суверенитета, а на самом деле быть полностью прожженной этой клоакой либеральной идеологии. Мы этому сказали: нет, довольно. Мы провели соответствующие референдумы, реализовали соответствующую модель, практически единственные сохранили промышленный потенциал, социальную структуру нашего общества. Из-за этого нас качали ежегодно, если мы вспомним. Там шесть майданов, цветных революций. И этот ответ, почему так было, очень простой. Потому что мы были занозой в десне либерального мира. И эта заноза сейчас уже выросла и начинает этот мир перерождать.

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