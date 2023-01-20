МОТ: как минимум 3 млн человек лишатся работы в 2023 году

За чертой бедности в 2023 году могут оказаться более 200 миллионов работников по всему миру. С таким мрачным прогнозом выступил глава Международной организации труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, несмотря на полную занятость, многие люди столкнутся с серьезными финансовыми трудностями. Зарплат может не хватить даже на оплату основных счетов и покупку самого необходимого: еды и одежды. По оценкам организации, в 2023 году 214 миллионов человек, которые трудятся по 40 часов в неделю, будут получать менее двух долларов в день. Но, похоже, даже это не самые плохие новости. Эксперты МОТ прогнозируют, что в 2023-м как минимум 3 миллиона человек в мире лишатся работы. А число нетрудоустроенного населения вырастет до 208 миллионов.