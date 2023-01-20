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«Его встречали плачущие женщины и выбитые рамы». Пустовой вспомнил, какая Беларусь досталась Лукашенко

20 января 2023 18:04
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Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. С Евгением Пустовым обсудим технологии победы, а журналист Полина Реутова расскажет оптимистичную историю.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Не знаю, Григорий, что такое прозрачный телевизор, но знаю, что такое «Горизонт». Хочу напомнить всем, кто рожден уже в независимой свядомай Беларуси. Когда в 1994 глава государства пришел к власти, он начал ездить по заводам, которые кинула либеральная Россия, которая пошла на поводу у Запада.

«Его встречали плачущие женщины и выбитые рамы». Пустовой вспомнил, какая Беларусь досталась Лукашенко-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Да и наши не жалели.

Евгений Пустовой:
А наши вообще пошли на поводу. Просто мы превращались в колонию, может, даже не Запада, а обычной Польши. Так вот, тогда Президент ездил по заводам, на «Камволе» его встречали плачущие женщины и выбитые рамы. Без окон стоял «Камволь», где сейчас отшивают по последней моде костюмы. А на «Горизонте» женщины плакали на плечах у молодого Президента, прося хотя бы на хлеб. А сейчас мы на «Горизонте», который хотели приватизировать, продать, избавиться, мы делаем прозрачные телевизоры. Вот какая она, прозрачная белорусская модель развития.

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# Государственная политика # общество # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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