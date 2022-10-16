Новые полки НАТО в Польше, а из России приезжают военные в Беларусь. Как накаляется конфликт в мире?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Силы НАТО стягиваются на восток. Массовые перемещения американских военных и спецтехники зафиксированы в Польше и других странах.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

НАТО увеличила свое военное присутствие, особенно в восточной части Альянса, чтобы устранить любые возможности для просчетов и непонимания в Москве.

Количество военных баз США в Польше не прекращает расти. Так, на полигоне Жагань, недалеко от польского города Свентошув, началось строительство очередной американской военной базы. Запланировано строительство еще двух военных объектов для дислоцирования военнослужащих НАТО у городов Тшебень и Пстронже.

Мариуш Блащак, министр национальной обороны Польши:

Ответом на угрозы является усиление войска польского, строительство войска польского. Мы это делаем, увеличивая численно войско польское и создавая новые подразделения, оснащая войско современным вооружением. Здесь прежде всего тренируются солдаты 18-й механизированной дивизии – «Железной дивизии». Эта дивизия существует четыре года, ее целью является обеспечение безопасности на востоке нашей страны. Правда, прежде чем усилить восточный фланг, НАТО нужно пополнить военные запасы, ведь они знатно сократились из-за масштабных поставок в Украину.

Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке:

Я думаю, что Путин собирается урегулировать спор в Украине на приемлемых для России условиях, которые нам могут не понравиться. Но помимо Польши никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет. Ситуация вокруг Беларуси остается напряженной. Угрозы заодно с Москвой летят и в сторону Минска. Лукашенко: Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся хоть к одному метру нашей территории. Подробности здесь.