Хочешь мира – готовься к войне. Актуальна ли эта фраза сейчас, ответили эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Вы согласны с римской максимой: хочешь мира – готовься к войне?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:

Рим вел войны, которые не всегда можно назвать справедливыми, но с этой максимой можно согласиться. Как только Рим перестал быть готовым к войне, к конфликтам внешним и внутренним, давайте не будем об этом забывать, Рима не стало. Надежда Сасс:

Олег Алексеевич, ваше мнение?

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда Рим вел войны, они были немножко другими. Сейчас скоротечность происходящих событий меняется гораздо быстрее, чем в то время, поэтому, наверное, эта фраза правильнее бы звучала: хочешь мира – будь готов к войне. Ты должен быть готов к этому постоянно, потому что любое государство, граничащее с тобой, имеющее вооруженные силы, уже создает риски, вызовы, как сейчас, и угрозы национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Темы войны и мира – это философские подходы. Важно осознавать, что всегда война связана с экономическими интересами, поэтому всегда, когда мы говорим о войне, о мире, мы говорим в первую очередь о том, что те страны, которые ведут войну, стремятся к миру, могут достигать своих экономических целей по-разному: либо договариваться с партнерами, либо военными методами завоевывать те или иные ресурсы. Надежда Сасс:

А нет ли у вас ощущения, что мы начинаем сваливаться в новую гонку вооружений? Николай Межевич:

Это не вопрос ощущений, а это вопрос экономической статистики. Ответ абсолютно очевидный и единственно возможный: да, это происходит. Вопрос в другом: кто сломается в этой игре первый? Я думаю, что это будем не мы.