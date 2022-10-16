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Хочешь мира – готовься к войне. Актуальна ли эта фраза сейчас, ответили эксперты

16 октября 2022 18:30
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.  

Надежда Сасс, СТВ:  
Вы согласны с римской максимой: хочешь мира – готовься к войне?  

Хочешь мира – готовься к войне. Актуальна ли эта фраза сейчас, ответили эксперты -1

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:  
Рим вел войны, которые не всегда можно назвать справедливыми, но с этой максимой можно согласиться. Как только Рим перестал быть готовым к войне, к конфликтам внешним и внутренним, давайте не будем об этом забывать, Рима не стало.  

Надежда Сасс:  
Олег Алексеевич, ваше мнение?  

Хочешь мира – готовься к войне. Актуальна ли эта фраза сейчас, ответили эксперты -4

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Когда Рим вел войны, они были немножко другими. Сейчас скоротечность происходящих событий меняется гораздо быстрее, чем в то время, поэтому, наверное, эта фраза правильнее бы звучала: хочешь мира – будь готов к войне. Ты должен быть готов к этому постоянно, потому что любое государство, граничащее с тобой, имеющее вооруженные силы, уже создает риски, вызовы, как сейчас, и угрозы национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности.  

Хочешь мира – готовься к войне. Актуальна ли эта фраза сейчас, ответили эксперты -7

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
Темы войны и мира – это философские подходы. Важно осознавать, что всегда война связана с экономическими интересами, поэтому всегда, когда мы говорим о войне, о мире, мы говорим в первую очередь о том, что те страны, которые ведут войну, стремятся к миру, могут достигать своих экономических целей по-разному: либо договариваться с партнерами, либо военными методами завоевывать те или иные ресурсы.  

Надежда Сасс:  
А нет ли у вас ощущения, что мы начинаем сваливаться в новую гонку вооружений?  

Николай Межевич:  
Это не вопрос ощущений, а это вопрос экономической статистики. Ответ абсолютно очевидный и единственно возможный: да, это происходит. Вопрос в другом: кто сломается в этой игре первый? Я думаю, что это будем не мы.  

Хочешь мира – готовься к войне. Актуальна ли эта фраза сейчас, ответили эксперты -10

Надежда Сасс:  
Олег Алексеевич, как вы считаете, кто сломается?  

Олег Белоконев:  
Сейчас идет передел сфер влияния. Если после распада Советского Союза, Варшавского договора был один гегемон, который считал, что у него везде есть национальные интересы, он всем рассказывал, как надо жить…  

Надежда Сасс:  
И как сложно сейчас гегемону прощаться с его статусом.  

Хочешь мира – готовься к войне. Актуальна ли эта фраза сейчас, ответили эксперты -13

Олег Белоконев:  
Сейчас они очень неохотно пытаются с этим статусом проститься. Для этого они пытаются развалить Европу, принизить статус или истощить Российскую Федерацию, убрать с арены Китай и так далее. Они множество целей здесь используют.  

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Николай Межевич # Олег Белоконев # Алексей Авдонин # Фотофакт

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