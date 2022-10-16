Проверка вооружений и проведение специальных мероприятий. Как белорусские военные готовятся защищать родину?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Силы обороны Республики Беларусь в 2022 году проводят беспрецедентное число мероприятий повышения боевой готовности. В прошлом месяце проверял себя белорусский воинский контингент в Казахстане в совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022». Там же «Поиск» с уклоном в разведку и «Эшелон» – учение по вопросам организации материально-технического обеспечения. Регулярно проходят и совместные учения с Россией – «Союзная решимость».
В этом году в ходе мероприятий разыграли тактические эпизоды с участием ракетных, воздушно-десантных войск, артиллерии и авиации. Там же проверили вооружение: российские «Полонезы» и «Искандеры» во время февральских учений зарекомендовали себя отлично. Ракетные комплексы «Искандер-М» могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. Официально названная дальность полета этих ракет составляет до 500 километров.
Впрочем, не только кадровая армия готова защищать страну в случае необходимости. Один из эффективных способов обеспечить военную безопасность – создание территориальной обороны. Этим Беларусь занялась 20 лет назад. Территориальная оборона – это комплекс мероприятий, предназначенный для защиты населения, объектов и коммуникаций. Она не входит в состав Вооруженных Сил страны. Зачастую их объединение называют партизанами. Всего в Беларуси таких центров теробороны 7 – по числу областей и Минска. Возглавляют их не военные, а губернаторы и председатель Мингорисполкома. Которые за это время стали начальниками для 25 тысяч военнообязанных: столько подготовлено во время сборов и учебных занятий в Беларуси. И каждый из них сможет защитить объекты на своей малой родине. Но это только в случае мобилизации во время военной угрозы или развязывания агрессии против страны. А в мирное время – снова тренировки и учения, чтобы не растерять навыки.
Читайте также:
Новые полки НАТО в Польше, а из России приезжают военные в Беларусь. Как накаляется конфликт в мире?
Сначала обвинения, потом кофе, а потом все остальное». Почему для НАТО такая политика выгодна?
«Хочешь мира – готовься к войне. Актуальна ли эта фраза сейчас, ответили эксперты