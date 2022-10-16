Проверка вооружений и проведение специальных мероприятий. Как белорусские военные готовятся защищать родину?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Силы обороны Республики Беларусь в 2022 году проводят беспрецедентное число мероприятий повышения боевой готовности. В прошлом месяце проверял себя белорусский воинский контингент в Казахстане в совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022». Там же «Поиск» с уклоном в разведку и «Эшелон» – учение по вопросам организации материально-технического обеспечения. Регулярно проходят и совместные учения с Россией – «Союзная решимость».