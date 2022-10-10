Лукашенко: Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся хоть к одному метру нашей территории

Стоит сразу сказать, чтобы не было лишних домыслов: провести встречу договорились еще неделю назад в Центре стратегического управления Минобороны. Безусловно, детально обсуждать вопросы безопасности и принимать конкретные решения вынуждает складывающаяся обстановка у рубежей. Она по-прежнему остается напряженной. НАТО и ряд стран Европы, не скрывая, рассматривают варианты возможной агрессии против нашей страны. Планы западных политиков известны, но Беларусь никогда не позиционировала себя страной-агрессором. Решать проблемы намерены исключительно мирным путем. Но, если на такой диалог настроены не все, то в сценарии развития событий все же будет прописан достойный ответ противнику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас предупреждал давно о том, что их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Не это главное. Главная цель, она остается с давних времен – втянуть нас в войну и заодно разобраться с Россией и Беларусью. Более того, вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2». Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории. Не дай бог, кто-то из них посмеет дернуться в направлении Беларуси.