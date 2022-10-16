«Сначала обвинения, потом кофе, а потом всё остальное». Почему для НАТО такая политика выгодна?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
До недавних пор такие государства, как Польша и страны Балтики, воспринимались марионетками в руках Запада. А не складывается ли у вас впечатление, что именно сейчас они являются основными застрельщиками эскалации?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:
Вы абсолютно правы. Классической считается формула, что собака виляет своим хвостом, а то, что мы наблюдаем сейчас… Внимательнее всего я слежу за Эстонией в силу ряда личных причин. Тут уже даже не хвост, а 5-6 каких-то кучерявых шерстинок на этом хвосте пытаются вилять всей собачьей стаей. Но и это полбеды. Самое забавное, что у них это получается. У Эстонии, у которой своей военной силы нет, но они так успешно продают российскую угрозу, а в случае Литы – российскую и белорусскую угрозы, что находятся покупатели даже в далекой Португалии, не говоря уже о Франции.
Надежда Сасс:
Ассоциации с легендарным фильмом «Хвост виляет собакой», его главная идея присутствует. Как вы считаете, возможно, руководству НАТО выгодно, чтобы были такие застрельщики, глядя на которых, можно смело сказать: это же не мы, есть же государства, которые просят нас о помощи.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
В 1990-2000 годы для НАТО самой главной проблемой было сохранение актуальности. Сейчас, когда мнимая угроза со стороны России и Беларуси вошла в жизнь, НАТО всеми средствами будет поддерживать и эту идею, потому что таким образом сама структура НАТО может оправдать свое существование. И все будут рассказывать, что необходимо и в странах Балтики сосредотачивать вооружение, военную технику, и в Польше, и угроза реальная, потому что все они получают зарплату из фондов, которые выделяют от стран НАТО.
Надежда Сасс:
Я бы хотела, чтобы мы сейчас обратили внимание на нашу карту. Так выглядит восточный фланг НАТО, мы можем провести вертикальную линию и понять, что именно в этой части мира и происходят главные противостояния Запада и Востока. Территория Украины в нынешней ситуации является полем битвы, но мы прекрасно понимаем, что уж слишком близко подобралось НАТО к территории Беларуси, к Российской Федерации. Как вы охарактеризуете данную картину? Естественно, у лидеров многих государств подобные вещи вызывают обеспокоенность.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Понятно, что Республика Беларусь является форпостом Союзного государства. Мы имеем 1 тысячу 500 километров государственной границы со странами НАТО (Литва, Польша, Латвия), 1 тысячу 84 километра границы с Украиной, которая тоже для нас вызывает определенную опасность. Обратите внимание, ни Республика Беларусь, ни Российская Федерация никогда никому не заявляли, что они хотят напасть на страны Балтии, на ту же Польшу. И эта истерия и русофобия, которая сейчас процветает там, она, как 25 кадр, в головах. И это становится популярным, но народ этих стран уже прекрасно понимает, что никто с ними воевать не хочет. Так зачем, если нет угрозы от нас? Мы ни разу не сказали никому. Президент наш говорит всегда: мы мирная страна, мы готовы предоставить площадку, мы против войны, наши национальные интересы не выходят за границы территории Республики Беларусь, мы не имеем территориальных претензий ни к одному из граничащих с нами государств. Зачем создается база? Зачем сюда подтягиваются войска НАТО? Каждый в этой ситуации использует свое.
Николай Межевич:
Заинтересованность Эстонии, Латвии, Литвы, Польши в размещении воинских контингентов может быть экономической. Я специально хотел именно на этом сосредоточиться. В конце 1940-х годов в Исландии обсуждался вопрос об американских базах, исландцы хотели их тогда попросить из страны, американцы положили на стол свои данные, и выяснилось, что один военнослужащий военно-морских сил и военно-воздушных сил США дает 5-5,5 рабочих мест. Учитывая численность населения Исландии, правительство этой страны сказало: простите, мы пошутили. Я это к тому, что здесь, конечно, есть экономических фактор. Та же Эстония, с одной стороны, платит НАТО, с другой стороны, получает гарантированные и высокооплачиваемые рабочие места. Это экономическая часть, но она не единственная. Надо отметить, что в большинстве этих стран, даже в Болгарии и Словакии, в последние десятилетия ставка на обвинение России и Беларуси во всех грехах. Она стала нормой политической культуры. Утро начинается не с кофе, а с обвинений Москвы. Если брать Варшаву и Вильнюс, то с обвинений Минска и Москвы. Сначала обвинения, потом кофе, а потом все остальное.
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