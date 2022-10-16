«Сначала обвинения, потом кофе, а потом всё остальное». Почему для НАТО такая политика выгодна?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

До недавних пор такие государства, как Польша и страны Балтики, воспринимались марионетками в руках Запада. А не складывается ли у вас впечатление, что именно сейчас они являются основными застрельщиками эскалации?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:

Вы абсолютно правы. Классической считается формула, что собака виляет своим хвостом, а то, что мы наблюдаем сейчас… Внимательнее всего я слежу за Эстонией в силу ряда личных причин. Тут уже даже не хвост, а 5-6 каких-то кучерявых шерстинок на этом хвосте пытаются вилять всей собачьей стаей. Но и это полбеды. Самое забавное, что у них это получается. У Эстонии, у которой своей военной силы нет, но они так успешно продают российскую угрозу, а в случае Литы – российскую и белорусскую угрозы, что находятся покупатели даже в далекой Португалии, не говоря уже о Франции. Надежда Сасс:

Ассоциации с легендарным фильмом «Хвост виляет собакой», его главная идея присутствует. Как вы считаете, возможно, руководству НАТО выгодно, чтобы были такие застрельщики, глядя на которых, можно смело сказать: это же не мы, есть же государства, которые просят нас о помощи.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В 1990-2000 годы для НАТО самой главной проблемой было сохранение актуальности. Сейчас, когда мнимая угроза со стороны России и Беларуси вошла в жизнь, НАТО всеми средствами будет поддерживать и эту идею, потому что таким образом сама структура НАТО может оправдать свое существование. И все будут рассказывать, что необходимо и в странах Балтики сосредотачивать вооружение, военную технику, и в Польше, и угроза реальная, потому что все они получают зарплату из фондов, которые выделяют от стран НАТО.

Надежда Сасс:

Я бы хотела, чтобы мы сейчас обратили внимание на нашу карту. Так выглядит восточный фланг НАТО, мы можем провести вертикальную линию и понять, что именно в этой части мира и происходят главные противостояния Запада и Востока. Территория Украины в нынешней ситуации является полем битвы, но мы прекрасно понимаем, что уж слишком близко подобралось НАТО к территории Беларуси, к Российской Федерации. Как вы охарактеризуете данную картину? Естественно, у лидеров многих государств подобные вещи вызывают обеспокоенность.