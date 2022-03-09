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Нет воды, электричества и связи. Как Донбасс справляется с гуманитарной катастрофой?

09 марта 2022 19:44
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В российском Минобороны заявили об очередном провале гуманитарной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зеленые коридоры, открытые для эвакуации мирных жителей, по вине киевских властей 9 марта снова не принесли ожидаемых результатов.

Хроника дня в материале Сергея Шуманского.

Нет воды, электричества и связи. Как Донбасс справляется с гуманитарной катастрофой?-1

С момента эскалации Донбасс уже покинули более 200 тысяч человек. Для оставшихся в западне мирных жителей наступила гуманитарная катастрофа. Во многих городах нет воды, электричества и связи. Спасает только поддержка российских военных. Сотни тонн гуманитарной помощи уже доставлены в ДНР и ЛНР. При этом националисты и ВСУ не прекращают обстрелы. Накануне украинские войска снова обстреляли Горловку, выпустив около 30 снарядов.

Народная милиция ДНР о потерях в результате обстрела украинцами. Читайте здесь.

Нет воды, электричества и связи. Как Донбасс справляется с гуманитарной катастрофой?-4

В распоряжении Минобороны России накануне оказались секретные документы украинских военных. Судя по ним, Киев готовил полномасштабное наступление войск на ЛНР и ДНР. Еще 22 января командующий нацгвардии Украины генерал-полковник Балан приказал начать подготовку одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе. Все мероприятия националистов планировалось завершить до 28 февраля. Подготовкой украинских войск занимались американские и британские инструкторы. Но наполеоновские планы сорвала спецоперация, проводимая российскими военными.

Российские войска получили секретные документы Украины. Подробности здесь.

Нет воды, электричества и связи. Как Донбасс справляется с гуманитарной катастрофой?-7

Накануне Москва еще раз напомнила, что в ее планы не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. И чем раньше это услышит Киев, тем быстрее закончится бессмысленное кровопролитие. Но Зеленский будто специально подогревает и без того накаленную обстановку перед очередными переговорами.

Зеленский: «Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чем-либо». Подробности здесь.

Нет воды, электричества и связи. Как Донбасс справляется с гуманитарной катастрофой?-10

В свою очередь западные партнеры уже не так активно поддерживают Киев, как, например, еще две недели назад. Да и сам Зеленский накануне заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. По его мнению, там опасаются конфронтации с Россией. Странные размышления для человека, который действительно волнуется за будущее своей страны.

Нет воды, электричества и связи. Как Донбасс справляется с гуманитарной катастрофой?-13

10 марта в Турции планируется встреча глав российского и украинского МИД. Лавров и Кулеба будут общаться в присутствии своего турецкого коллеги. Именно после этой встречи станет понятно, когда состоятся очередные мирные переговоры в Беларуси, и о чем, собственно, дальше говорить сторонам. Хотя ответ на этот вопрос можно очень быстро отыскать в руинах Донецка или Луганска. По крайней мере, только там по-настоящему знают, что такое война.

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# Международная политика # Сергей Шуманский # Сергей Лавров # Дмитрий Кулеба # Мевлют Чавушоглу # Владимир Зеленский # Фотофакт

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