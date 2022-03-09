«Жертвы среди гражданского населения». Народная милиция ДНР о потерях в результате обстрела украинцами

Гуманитарные коридоры в Украине не работают в полной мере. Объявленный на 9 марта российской стороной режим тишины уже несколько раз нарушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДНР предупредили о возможных провокациях. В том числе при эвакуации мирного населения из Мариуполя, в пригороде которого обезвредили более 1 800 взрывоопасных предметов. Ситуация остается сложной. Несмотря на то, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль значительные территории, обстрелы не прекращаются.