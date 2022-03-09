«Жертвы среди гражданского населения». Народная милиция ДНР о потерях в результате обстрела украинцами

Гуманитарные коридоры в Украине не работают в полной мере. Объявленный на 9 марта российской стороной режим тишины уже несколько раз нарушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гуманитарные коридоры в Украине не работают в полной мере. Объявленный на 9 марта российской стороной режим тишины уже несколько раз нарушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ДНР предупредили о возможных провокациях. В том числе при эвакуации мирного населения из Мариуполя, в пригороде которого обезвредили более 1 800 взрывоопасных предметов. Ситуация остается сложной. Несмотря на то, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль значительные территории, обстрелы не прекращаются.
Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:
Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам населенных пунктов республики. Огонь открывался по территории республики «Градами», ствольной артиллерией калибром 122 миллиметра, минометами 120, 82 миллиметра, вооружение БМП, а также гранатометами.
Под обстрелы попали в районе 12 населенных пунктов. В результате украинской агрессии жертвы среди гражданского населения. Семь мирных жителей получили ранения. Повреждено 34 жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры и три транспортных средства.
С момента эскалации обстановки Донбасс уже покинули более 200 тысяч человек, оставив свои дома и семьи. Многие подтверждают информацию, что украинские силовики всячески препятствуют эвакуации, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.
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