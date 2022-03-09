Захарова о гуманитарных коридорах в Украине: «Желающих выехать в Россию заставляют эвакуироваться в западном направлении»

В российском Минобороны заявили об очередном провале гуманитарной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зеленые коридоры, открытые для эвакуации мирных жителей, по вине киевских властей 9 марта снова не принесли ожидаемых результатов.

Пятый день гуманитарной операции в Украине подходит к концу. Накануне российская сторона вновь согласовала режим тишины. Утром официальный Киев подтвердил открытие гуманитарных коридоров из Энергодара, Сум, Мариуполя и Волновахи. Часть из них, правда, вели в Киев, который тоже скоро будет окружен. Но это не самое главное. Люди по-прежнему не могут покинуть свои дома. Беженцы из Мариуполя, например, на дороге в Новоазовск так и не появились. Известно, что при эвакуации мирного населения готовятся провокации, выезды из города могут быть заминированы. Сотни людей продолжают оставаться живым щитом для нацбатальонов.