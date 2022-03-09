Захарова о гуманитарных коридорах в Украине: «Желающих выехать в Россию заставляют эвакуироваться в западном направлении»
В российском Минобороны заявили об очередном провале гуманитарной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зеленые коридоры, открытые для эвакуации мирных жителей, по вине киевских властей 9 марта снова не принесли ожидаемых результатов.
Пятый день гуманитарной операции в Украине подходит к концу. Накануне российская сторона вновь согласовала режим тишины. Утром официальный Киев подтвердил открытие гуманитарных коридоров из Энергодара, Сум, Мариуполя и Волновахи. Часть из них, правда, вели в Киев, который тоже скоро будет окружен. Но это не самое главное. Люди по-прежнему не могут покинуть свои дома. Беженцы из Мариуполя, например, на дороге в Новоазовск так и не появились. Известно, что при эвакуации мирного населения готовятся провокации, выезды из города могут быть заминированы. Сотни людей продолжают оставаться живым щитом для нацбатальонов.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Наблюдаем препятствия эвакуации местных жителей и иностранных граждан из опасных зон. Информация о гуманитарных коридорах умышленно не доводится до населения. Лиц, желающих выехать в Россию, заставляют эвакуироваться в западном направлении. Были случаи, когда националисты расстреливали мирных граждан, которые хотели выйти из района боевых действий. Большую опасность представляют уголовники, которых специально, намеренно и отдавая себе отчет в том, к чему это приведет, выпустили из тюрем. Мало того – им раздали еще огнестрельное оружие.
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