В российском Минобороны заявили об очередном провале гуманитарной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зеленые коридоры, открытые для эвакуации мирных жителей, по вине киевских властей 9 марта снова не принесли ожидаемых результатов.

Много вопросов остается и по разработке биологического оружия в Украине. В частности, были ли уничтожены все биоматериалы в лабораториях и не попали ли опасные вещества в руки экстремистов и националистов. Также по-прежнему есть риски ядерных провокаций со стороны Киева. Именно поэтому Россия делает все для обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине. Под контролем российских военных Чернобыльская и Запорожская АЭС. Ситуация на последней сейчас находится под полным контролем Росгвардии.