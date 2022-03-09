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Риски ядерных провокаций сохраняются. Что сейчас происходит на Запорожской и Чернобыльской АЭС?

09 марта 2022 18:51
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В российском Минобороны заявили об очередном провале гуманитарной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зеленые коридоры, открытые для эвакуации мирных жителей, по вине киевских властей 9 марта снова не принесли ожидаемых результатов.

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Риски ядерных провокаций сохраняются. Что сейчас происходит на Запорожской и Чернобыльской АЭС?-1

Много вопросов остается и по разработке биологического оружия в Украине. В частности, были ли уничтожены все биоматериалы в лабораториях и не попали ли опасные вещества в руки экстремистов и националистов. Также по-прежнему есть риски ядерных провокаций со стороны Киева. Именно поэтому Россия делает все для обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине. Под контролем российских военных Чернобыльская и Запорожская АЭС. Ситуация на последней сейчас находится под полным контролем Росгвардии.

Риски ядерных провокаций сохраняются. Что сейчас происходит на Запорожской и Чернобыльской АЭС?-4

На данный момент на Запорожской атомной электростанции радиационный фон в норме, колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверт в час при пороге в 0,3. Персоналу, личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает, персонал работает в штатном режиме.

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# Международная политика # Сергей Шуманский # Фотофакт

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