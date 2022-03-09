Игорь Конашенков: «Подготовленных украинских лётчиков первого и второго классов практически не осталось»

В российском Минобороны заявили об очередном провале гуманитарной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зеленые коридоры, открытые для эвакуации мирных жителей, по вине киевских властей 9 марта снова не принесли ожидаемых результатов. Захарова о гуманитарных коридорах в Украине: «Желающих выехать в Россию заставляют эвакуироваться в западном направлении». Подробности здесь.

Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас все идет строго по плану. Любая угроза, исходящая с украинской стороны, сразу же устраняется. На сегодня уничтожено около 2 800 военных объектов. Украинская ПВО уже не может существенно противодействовать российской авиации. Более того, 90 % военных аэродромов Украины, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведено из строя.