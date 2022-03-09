Готовились напасть на ЛНР и ДНР в марте. Российские войска получили секретные документы Украины

Уже более получаса в Украине действует «режим тишины», объявленный Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже более получаса в Украине действует «режим тишины», объявленный Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако назвать обстановку спокойной крайне сложно. 9 марта украинские военные вновь открыли огонь. Под обстрел попал поселок Пантелеймоновка в ДНР. По населенному пункту выпущено 15 мин. Огонь не прекращался и в прошедшие сутки. Из-за боевых действий накануне ранения получили трое мирных жителей Донецкой народной республики.
«Нас обстреливали. Дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести». Что происходит в Украине, ДНР и ЛНР утром 9 марта?
Как стало известно, Киев готовил полномасштабное наступление войск на ЛНР и ДНР. Но планы сорвала спецоперация, проводимая российскими военными. Сегодня об этом сообщили в Минобороны России. Документы, подтверждающие подготовку мартовского наступления на Донбасс Нацгвардией Украины, оказались в распоряжении российской стороны.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции в Донбассе в марте 2022 года. Приказ об организации подготовки батальонно-тактической группы четвертой бригады оперативного назначения для выполнения боевых специальных задач в операции объединенных сил в составе бригады Вооруженных сил Украины. Документ адресован начальникам северного (Киевского), южного (Одесского) и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины. В приказе, доведенном до командования органов управления Нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе.
Российская сторона по-прежнему готова обеспечить работу гуманитарных коридоров, несмотря на постоянные попытки срыва эвакуации украинской стороной. В частности, продлено действие гумкоридора Сумы – Полтава с 10:00 и до 22:00. Накануне этот маршрут был единственным рабочим из 10 предложенных Россией. По нему Украину покинули более 700 человек.
Тем временем из Волновахи – города в ДНР – выйти так никто и не смог. Дорога была заблокирована украинскими силовиками. По последним данным, в Россию из опасных районов въехали уже более 200 тысяч человек. Народная милиция Донецкой народной республики освободила 66 населенных пунктов. Под контроль Луганской перешло 54. Но оставаться в ряде городов по-прежнему опасно.
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