«Нас обстреливали. Дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести». Что происходит в Украине, ДНР и ЛНР утром 9 марта?

Уже более получаса в Украине действует «режим тишины», объявленный Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готовились напасть на ЛНР и ДНР в марте. Российские войска получили секретные документы Украины.
Уже более получаса в Украине действует «режим тишины», объявленный Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готовились напасть на ЛНР и ДНР в марте. Российские войска получили секретные документы Украины.
Однако назвать обстановку спокойной крайне сложно. 9 марта украинские военные вновь открыли огонь. Под обстрел попал поселок Пантелеймоновка в ДНР. По населенному пункту выпущено 15 мин.
Огонь не прекращался и в прошедшие сутки. Из-за боевых действий накануне ранения получили трое мирных жителей Донецкой народной республики.
Нас обстреливали. Дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести. Мой ребенок остался на другом конце города. Я не знаю, что с ней, жива она или нет. Не знаю, почему прикрываются мирными гражданами. Остались, как пушечное мясо.
В свою очередь союзники Украины не дают надежду Киеву на поддержку. 8 марта в интервью американскому телеканалу Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. По его мнению, там опасаются конфронтации с Россией.
Не выглядит надежной и Польша. Она по-прежнему отказывается поставлять свои самолеты Украине напрямую. Зато готова передать их через США. В Вашингтоне такое предложение Варшавы посчитали неприемлемым.
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