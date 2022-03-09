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«Нас обстреливали. Дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести». Что происходит в Украине, ДНР и ЛНР утром 9 марта?

09 марта 2022 08:46
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Уже более получаса в Украине действует «режим тишины», объявленный Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Готовились напасть на ЛНР и ДНР в марте. Российские войска получили секретные документы Украины.  

«Нас обстреливали. Дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести». Что происходит в Украине, ДНР и ЛНР утром 9 марта?-1

Однако назвать обстановку спокойной крайне сложно. 9 марта украинские военные вновь открыли огонь. Под обстрел попал поселок Пантелеймоновка в ДНР. По населенному пункту выпущено 15 мин.  

«Нас обстреливали. Дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести». Что происходит в Украине, ДНР и ЛНР утром 9 марта?-4

Огонь не прекращался и в прошедшие сутки. Из-за боевых действий накануне ранения получили трое мирных жителей Донецкой народной республики.  

«Нас обстреливали. Дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести». Что происходит в Украине, ДНР и ЛНР утром 9 марта?-7

Нас обстреливали. Дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести. Мой ребенок остался на другом конце города. Я не знаю, что с ней, жива она или нет. Не знаю, почему прикрываются мирными гражданами. Остались, как пушечное мясо.  

«Нас обстреливали. Дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести». Что происходит в Украине, ДНР и ЛНР утром 9 марта?-10

В свою очередь союзники Украины не дают надежду Киеву на поддержку. 8 марта в интервью американскому телеканалу Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. По его мнению, там опасаются конфронтации с Россией.  

«Нас обстреливали. Дом разрушен, муж погиб, его не могут вынести». Что происходит в Украине, ДНР и ЛНР утром 9 марта?-13

Не выглядит надежной и Польша. Она по-прежнему отказывается поставлять свои самолеты Украине напрямую. Зато готова передать их через США. В Вашингтоне такое предложение Варшавы посчитали неприемлемым.  

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# Международная политика # Татьяна Савчик # Фотофакт

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