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Не каждый политик долетит до Крещатика. Почему Штайнмайера оставили на чемоданах в Варшаве?

17 апреля 2022 19:28
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К новостям из Украины, где основное противостояние развернулось не на поле боя, а на дипломатическом фронте. В Москву на закрытую встречу с Владимиром Путиным приехал канцлер Австрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Не каждый политик долетит до Крещатика. Почему Штайнмайера оставили на чемоданах в Варшаве?-1

Выбор переговорщика удивил многих. Все-таки Австрия в ЕС – это далеко не первая скрипка. А по итогу встречи мы получили только скупые заявления, и то с австрийской стороны, что инициатива о встрече с Зеленским, цитата: «не вызвала у Путина никакого интереса». На этом фоне Украину посетили представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Иностранные делегации в один голос заверяли Украину в поддержке и осуждали Россию.  

Примечательно, что до Киева не доехал президент Германии. Его буквально оставили на чемоданах в Варшаве, потому как Зеленский именно в этот момент решил, что не желает видеть господина Штайнмайера из-за его тесных связей с Россией. В Киеве, как оказалось, хотели видеть самого канцлера ФРГ. Депутатов Бундестага такие наглые заявления возмутили, а сам Шольц сухо прокомментировал, что пока не имеет планов ехать в Украину.  

Не каждый политик долетит до Крещатика. Почему Штайнмайера оставили на чемоданах в Варшаве?-4

Все это говорит о том, что в Европе разворачивается сложная дипломатическая игра, направленная на изоляцию и экономическое подавление Германии.  

Немцев жестко критикуют за отказ от полного энергетического эмбарго России и блокировку некоторых санкционных предложений, которые бьют по экономике ФРГ в первую очередь. Однако главный вопрос, который пока остался за скобками всех этих визитов – как Украина будет рассчитываться за поставки оружия. Вооружение, в том числе старое и списанное, передают не бесплатно, а с отсрочкой платежа. Некоторые эксперты говорят, что взамен от Зеленского могут потребовать создания сфер влияния в Западной Украине, на которые будут претендовать Венгрия, Польша, Словакия и другие страны, к примеру, в виде неких исключительных экономических зон. То есть, попросту говоря, уже сейчас идет дележка территорий. Об этом предупреждал и наш Президент.  

Лукашенко: «В Украине вообще ничего не останется украинского». Подробнее здесь.

Не каждый политик долетит до Крещатика. Почему Штайнмайера оставили на чемоданах в Варшаве?-7

Впрочем, со стороны Варшавы еще даже до начала спецоперации не раз поступали сигналы, что она не против воссоздать Речь Посполитую, присоединив земли Украины и даже Беларуси. У нас-то они зубы сломают, а вот нынешняя ситуация в Украине – шанс взять исторический реванш. Помните, Польша говорила, что может отправить миротворческую миссию, которая потом может перерасти в аннексию территорий, потерянных Польшей по итогам Второй мировой. В Варшаве такие планы, конечно, отрицают. Но это глобальные стратегии, а если говорить про недалекое будущее, то есть вариант, что страны ЕС к концу года потребуют от Украины дешевого продовольствия в счет закупленного оружия. Мировой рост цен на удобрения и топливо и экономические санкции уже к осени могут привести к нехватке продуктов в странах Африки и арабского Востока. В этом плане США и ЕС заинтересованы в проведении посевной в Украине. Но большой вопрос – в состоянии ли эта страна в данный момент бросить в землю что-то, кроме семени раздора и войны?

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# Международная политика # Ольга Коршун # Олаф Шольц # Франк-Вальтер Штайнмайер # Владимир Зеленский # Карл Нехаммер # Александр Лукашенко # Фотофакт

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