К новостям из Украины, где основное противостояние развернулось не на поле боя, а на дипломатическом фронте. В Москву на закрытую встречу с Владимиром Путиным приехал канцлер Австрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выбор переговорщика удивил многих. Все-таки Австрия в ЕС – это далеко не первая скрипка. А по итогу встречи мы получили только скупые заявления, и то с австрийской стороны, что инициатива о встрече с Зеленским, цитата: «не вызвала у Путина никакого интереса». На этом фоне Украину посетили представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Иностранные делегации в один голос заверяли Украину в поддержке и осуждали Россию. Примечательно, что до Киева не доехал президент Германии. Его буквально оставили на чемоданах в Варшаве, потому как Зеленский именно в этот момент решил, что не желает видеть господина Штайнмайера из-за его тесных связей с Россией. В Киеве, как оказалось, хотели видеть самого канцлера ФРГ. Депутатов Бундестага такие наглые заявления возмутили, а сам Шольц сухо прокомментировал, что пока не имеет планов ехать в Украину.

Все это говорит о том, что в Европе разворачивается сложная дипломатическая игра, направленная на изоляцию и экономическое подавление Германии. Немцев жестко критикуют за отказ от полного энергетического эмбарго России и блокировку некоторых санкционных предложений, которые бьют по экономике ФРГ в первую очередь. Однако главный вопрос, который пока остался за скобками всех этих визитов – как Украина будет рассчитываться за поставки оружия. Вооружение, в том числе старое и списанное, передают не бесплатно, а с отсрочкой платежа. Некоторые эксперты говорят, что взамен от Зеленского могут потребовать создания сфер влияния в Западной Украине, на которые будут претендовать Венгрия, Польша, Словакия и другие страны, к примеру, в виде неких исключительных экономических зон. То есть, попросту говоря, уже сейчас идет дележка территорий. Об этом предупреждал и наш Президент. Лукашенко: «В Украине вообще ничего не останется украинского». Подробнее здесь.