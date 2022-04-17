Не каждый политик долетит до Крещатика. Почему Штайнмайера оставили на чемоданах в Варшаве?

К новостям из Украины, где основное противостояние развернулось не на поле боя, а на дипломатическом фронте. В Москву на закрытую встречу с Владимиром Путиным приехал канцлер Австрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К новостям из Украины, где основное противостояние развернулось не на поле боя, а на дипломатическом фронте. В Москву на закрытую встречу с Владимиром Путиным приехал канцлер Австрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Выбор переговорщика удивил многих. Все-таки Австрия в ЕС – это далеко не первая скрипка. А по итогу встречи мы получили только скупые заявления, и то с австрийской стороны, что инициатива о встрече с Зеленским, цитата: «не вызвала у Путина никакого интереса». На этом фоне Украину посетили представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Иностранные делегации в один голос заверяли Украину в поддержке и осуждали Россию.
Примечательно, что до Киева не доехал президент Германии. Его буквально оставили на чемоданах в Варшаве, потому как Зеленский именно в этот момент решил, что не желает видеть господина Штайнмайера из-за его тесных связей с Россией. В Киеве, как оказалось, хотели видеть самого канцлера ФРГ. Депутатов Бундестага такие наглые заявления возмутили, а сам Шольц сухо прокомментировал, что пока не имеет планов ехать в Украину.
Все это говорит о том, что в Европе разворачивается сложная дипломатическая игра, направленная на изоляцию и экономическое подавление Германии.
Немцев жестко критикуют за отказ от полного энергетического эмбарго России и блокировку некоторых санкционных предложений, которые бьют по экономике ФРГ в первую очередь. Однако главный вопрос, который пока остался за скобками всех этих визитов – как Украина будет рассчитываться за поставки оружия. Вооружение, в том числе старое и списанное, передают не бесплатно, а с отсрочкой платежа. Некоторые эксперты говорят, что взамен от Зеленского могут потребовать создания сфер влияния в Западной Украине, на которые будут претендовать Венгрия, Польша, Словакия и другие страны, к примеру, в виде неких исключительных экономических зон. То есть, попросту говоря, уже сейчас идет дележка территорий. Об этом предупреждал и наш Президент.
Лукашенко: «В Украине вообще ничего не останется украинского». Подробнее здесь.
Впрочем, со стороны Варшавы еще даже до начала спецоперации не раз поступали сигналы, что она не против воссоздать Речь Посполитую, присоединив земли Украины и даже Беларуси. У нас-то они зубы сломают, а вот нынешняя ситуация в Украине – шанс взять исторический реванш. Помните, Польша говорила, что может отправить миротворческую миссию, которая потом может перерасти в аннексию территорий, потерянных Польшей по итогам Второй мировой. В Варшаве такие планы, конечно, отрицают. Но это глобальные стратегии, а если говорить про недалекое будущее, то есть вариант, что страны ЕС к концу года потребуют от Украины дешевого продовольствия в счет закупленного оружия. Мировой рост цен на удобрения и топливо и экономические санкции уже к осени могут привести к нехватке продуктов в странах Африки и арабского Востока. В этом плане США и ЕС заинтересованы в проведении посевной в Украине. Но большой вопрос – в состоянии ли эта страна в данный момент бросить в землю что-то, кроме семени раздора и войны?
Читайте также:
«Экономическое харакири». Почему Европа не сможет отказаться от российских энергоресурсов?
«Что-то у нас тут не попёрло». Почему украинские беженцы неуважительно ведут себя в Европе?
Почему в Европе возрождаются националистические идеи и какую роль в этом играет конфликт в Украине?