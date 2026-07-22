Прямой эфир

В Украине уровень смертности превысил рождаемость почти в четыре раза

22 июля 2026 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Украине уровень смертности превысил рождаемость почти в четыре раза-0

Смертность в Украине в 4 раза превысила рождаемость, пишет ТАСС со ссылкой на сервис «Опендатабот».

По информации сервиса, за первые 6 месяцев текущего года в Украине родились 73 тысячи детей. При сравнении с тем же периодом 2025 года новорожденных – меньше на 16%. В среднем каждый месяц в Украине рождаются порядка 12 тысяч детей (10 лет назад – около 32 тысяч детей).

Также в течение первого полугодия 2026 года смертность в стране возросла на 4% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Согласно данным сервиса, статистика жизни и смерти в текущем году показывает ухудшение – в среднем смертность в 4 раза превысила рождаемость (в 2025 году указанный показатель составлял 1 к 3.

На территории прифронтовых регионов на каждого 1 новорожденного – 19 умерших.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции в ДТП с автобусом пострадали не менее 30 человек
22 июля 2026 09:38

В Турции в ДТП с автобусом пострадали не менее 30 человек

Сильнейшая за 2 недели вспышка произошла на Солнце
22 июля 2026 08:56

Сильнейшая за 2 недели вспышка произошла на Солнце

ФСБ задержала в метрополитене Петербурга агента украинских спецслужб с бомбой
22 июля 2026 08:20

ФСБ задержала в метрополитене Петербурга агента украинских спецслужб с бомбой