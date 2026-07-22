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Сильнейшая за 2 недели вспышка произошла на Солнце

22 июля 2026 08:56
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Сильнейшая за 2 недели вспышка произошла на Солнце-0

На солнце произошла сильная вспышка, информирует официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие стало сильнейшим с 7 июля. Вспышка зафиксирована в 09:35 по МСК. Учены отмечаю, что в течение суток наблюдается общее усиление солнечной активности – порядка 20 вспышек. По словам исследователей, прямой угрозы явления сейчас не создают. 

Основной фактор космической погоды – крупная корональная дыра на звезде в данный момент. Ввиду этого сегодня продолжает сохраняться высокая вероятность начала магнитных бурь слабого и среднего уровня.

Предполагается, что рост числа вспышек продолжится. И в течение 1-2 суток уровень события может повыситься до X.

Фото: Pinterest

# Космос

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