Сильнейшая за 2 недели вспышка произошла на Солнце

На солнце произошла сильная вспышка, информирует официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие стало сильнейшим с 7 июля. Вспышка зафиксирована в 09:35 по МСК. Учены отмечаю, что в течение суток наблюдается общее усиление солнечной активности – порядка 20 вспышек. По словам исследователей, прямой угрозы явления сейчас не создают.

Основной фактор космической погоды – крупная корональная дыра на звезде в данный момент. Ввиду этого сегодня продолжает сохраняться высокая вероятность начала магнитных бурь слабого и среднего уровня.

Предполагается, что рост числа вспышек продолжится. И в течение 1-2 суток уровень события может повыситься до X.

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