Лукашенко: «В Украине вообще ничего не останется украинского»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИД ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война – за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада. И потом, если еще хоть немного разума осталось у руководства Украины, если хоть одна капля, они должны понимать, что после войны начнется период возрождения, восстановления того несчастья, которое произошло. Надо будет восстанавливать страну. И если они думают, что просто так, бескорыстно, придут западные государства и Украину восстановят, ничего подобного. Они если и будут строить и восстанавливать какой-то завод в Украине, это будет не украинского народа завод. Это будет завод той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом жесточайшая опасность в том, что в Украине вообще ничего не останется украинского.