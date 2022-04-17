Почему в Европе возрождаются националистические идеи и какую роль в этом играет конфликт в Украине?

Западная Европа переживает настоящее историческое забвение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Польше объявили о планах снести 60 памятников советским воинам. В Прибалтике процветают идеи нацизма. В Украине рисуют свастику и прославляют Бандеру. А русским быть хуже, чем фашистом. Почему все это стало нашей реальностью? Ответы искала Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Историческое забвение и демократическое лицемерие – сногсшибательный коктейль. Именно он не раз ставил мир под угрозу геополитического краха, а сейчас вполне ожидаемо набрал максимальный градус. Кто победил нацизм во Второй мировой войне? Вот что отвечают на этот вопрос простые американцы – читайте далее. Истории большого западного обмана не один десяток лет. Ее потребителями стали несколько поколений западных стран. Но больше всех в кровожадный русский мир захотела поверить Прибалтика. Там самая плодородная почва для исторического подлога – идеи нацизма тихо спали в его потомках и, постепенно пробуждаясь, передавались в массы.

Легионеры – это герои. Нельзя же сравнивать Гитлера со Сталиным. Гитлер – это такой сорванец, Сталин – убийца и маньяк. Это как-то не проходит. Гитлер был художник, по сути, а Сталин был убийца, бандит, грабитель.

Ксения Худолей:

Год за годом десятки, а потом и сотни таких литовских, латвийских, немецких, польских и украинских дедушек вкладывали идею лживого героизма в головы внукам. Вот почему сегодня никто из них не удивляется этим кадрам.

Украинский конфликт поднял из самых глубин разума то, что туда долго и упорно складывали. И сегодня памятники героям Великой Отечественной обливают краской и сносят с постаментов. Это кадры художеств в Латвии. Неужели не осталось вменяемых людей? Безусловно, они есть, но Европа фактически закрывает рот любому, кто посмеет призвать к справедливости.

Мы всю неделю пытались выйти на связь с экспертами из Латвии, там сейчас националистический прессинг просто зашкаливает. К счастью, нам все же удалось связаться с одним экспертом, его данные есть в нашей редакции, но имя, лицо и голос для его безопасности пришлось скрыть. Эксперт из Латвии: за позицию касаемо вопроса Украины можно уехать в места не столь отдаленные – подробности далее.

Ксения Худолей:

Украинские флаги на Латвийских школах, провокационные перформансы в Эстонии и небывалая русофобия по всей Европе. Хотелось бы ужаснуться, но неслучайность происходящего не позволяет. Именно этого добиваются западные политики высшего звена. И не стоит думать, что делается это во спасение украинского или какого бы то ни было народа. Цели у националистически сплоченной Европы отнюдь не общие.

Этому видео больше пяти лет. Польские солдаты задорно поют о том, как пойдут на Литву и Украину. Это сегодня им выгодно принимать беженцев и держаться Киева. А завтра Польша снова вспомнит о заветной мечте – завоевывать и расширяться. Литовский публицист: «У нас все государство националистическим уже стало» – читать здесь.

Ксения Худолей:

Европейская солидарность националистическим порывам дает сбой уже сейчас. Тысячи беженцев из Украины заставляют пошатнуться чувство жалости у жителей принимающих стран. Подобных видео в интернете сотни. Конкретно в этом случае гражданин Украины нападает на водителя в Литве за российские номера машины. Или вот такая ситуация – тоже в Литве.