«Что-то у нас тут не попёрло». Почему украинские беженцы неуважительно ведут себя в Европе?
Западная Европа переживает настоящее историческое забвение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Польше объявили о планах снести 60 памятников советским воинам. В Прибалтике процветают идеи нацизма. В Украине рисуют свастику и прославляют Бандеру. А русским быть хуже, чем фашистом.
Почему все это стало нашей реальностью? Ответы искала Ксения Худолей.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Европейская солидарность националистическим порывам дает сбой уже сейчас. Тысячи беженцев из Украины заставляют пошатнуться чувство жалости у жителей принимающих стран. Подобных видео в интернете сотни. Конкретно в этом случае гражданин Украины нападает на водителя в Литве за российские номера машины.
Ксения Худолей:
Благодарность за гостеприимство, к сожалению, присутствует не по умолчанию. И вопрос, как долго смогут терпеть европейские города подобные выходки, стоит очень остро.
На территорию Европы за это время уже переехали около 5 миллионов украинцев, из которых больше всего разместила у себя Европа в лице Польши. В Прибалтике меньше, но отношение с яркого, красочного постепенно меняется. Я думаю, что в силу поведения многих беженцев, которые явно не отображают статус беженства, а, наоборот, что-то у нас тут не поперло.
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