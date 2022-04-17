«Что-то у нас тут не попёрло». Почему украинские беженцы неуважительно ведут себя в Европе?

Западная Европа переживает настоящее историческое забвение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Польше объявили о планах снести 60 памятников советским воинам. В Прибалтике процветают идеи нацизма. В Украине рисуют свастику и прославляют Бандеру. А русским быть хуже, чем фашистом. Почему все это стало нашей реальностью? Ответы искала Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Европейская солидарность националистическим порывам дает сбой уже сейчас. Тысячи беженцев из Украины заставляют пошатнуться чувство жалости у жителей принимающих стран. Подобных видео в интернете сотни. Конкретно в этом случае гражданин Украины нападает на водителя в Литве за российские номера машины.