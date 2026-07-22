Армия России ударила по портам и военным объектам в Одесской области

ВС РФ ночью на 22 июля ударили по портовым объектам и резервуарам с ГСМ в Одессе, пишет РИА Новости.

В оборонном ведомстве России информировали, что на территории порта «Одесса» атакованы объекты портовой инфраструктуры, которая использовалась при разгрузке и хранении грузов военного назначения, а также резервуары, где находились горюче-смазочные материалы для ВС Украины.

Также сообщается о поражении сухогруза и морского судна типа «балкер», перевозивших обеспечение для ВСУ; логистического центра «Новой почты»; двух пусковых установок и транспортно-заряжающей машины батареи БРК «Нептун-2» в Ковалевке.

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