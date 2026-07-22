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ФСБ задержала в метрополитене Петербурга агента украинских спецслужб с бомбой

22 июля 2026 08:20
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ФСБ задержала в метрополитене Петербурга агента украинских спецслужб с бомбой-0

В метро Санкт-Петербурга задержали россиянина, готовящего теракт. При нем находилось самодельное взрывное устройство, пишет РИА Новости.

21-летний мужчина с 2025 года поддерживал контакт со спецслужбами Украины. По его словам, кураторами ему было поручено вести разведку за автомобилями и иными объектами в Санкт-Петербурге. Находившуюся при нем закамуфлированную бомбу, по заданию куратора, ему было необходимо заложить под транспортное средство сотрудника ОПК.

Фигурант пояснил, что за осуществление противоправных действий им на криптокошелек от украинской стороны было получено денежное вознаграждение.

Фото: Pinterest

# Международная политика # ФСБ

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