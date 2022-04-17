Российский эксперт: производство соли в Украине, особенно в зоне военных действий, можем считать прекращённым
Новости Беларуси. Под контролем не только цены, но и наличие товаров на прилавках. Воспоминания из дефицитных 90-х так сильно бьют по сознанию белорусов, что периодически формируется ажиотаж в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и некоторое время на прицеле у шопоголиков была соль. Хотя белорусам волноваться об этом точно не стоит. Нам бы еще продать то, что добываем, а уж для своих точно хватит. Да еще и с горкой.
Тут у меня еще есть запасы, конечно, видите. Макарошки, но сахар уже по 35 что ли.
Сахар по 35 гривен, в пересчете на белорусские – 3,5 рубля, для Украины уже привычная картина, как и запасы соли в каждой квартире. Но почему в стране – лидере по добыче белого золота в Восточной Европе такое стало возможным?
Производства соли в Украине не будет до момента освобождения территорий
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):
Украинская экономика ложится набок. Это касается не только новой посевной, но и производства соли. Производство соли, особенно в зоне военных действий, можем считать прекращенным. Этого производства нет и не будет до момента освобождения территорий и дальше до начала восстановления уже промышленности в этих районах.
Города Соледар и Славянск – крупнейшие месторождения соли на постсоветском пространстве. Ежегодно здесь добывали порядка 7 миллионов тонн. Но после начала конфликта на Востоке Украины в 2014-м объемы сократились на треть, а сами предприятия перешли на четырехдневку. Ситуация усугубилась в феврале 2022 года, сейчас здесь зона боевых действий. Добыча и отгрузка товара приостановлена. Как итог – европейские ретейлеры в поиске новых поставщиков, а пока на полках магазинов пустота.
Василий Колташов:
Выпадение украинских поставок с направления Прибалтики, например, с прибалтийского рынка будет означать, что они должны будут как-то заместить эти поставки. Это, кстати, один из факторов повышения спроса на внешнем рынке. То есть они должны будут морем доставить или там с Польши доставить соль. И это будет стоить дороже.
Ажиотажный бум дошел и до Беларуси. Но ситуация отличная от европейской. На прилавках, как и всегда, ассортимент в порядке.
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