Российский эксперт: производство соли в Украине, особенно в зоне военных действий, можем считать прекращённым

Новости Беларуси. Под контролем не только цены, но и наличие товаров на прилавках. Воспоминания из дефицитных 90-х так сильно бьют по сознанию белорусов, что периодически формируется ажиотаж в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и некоторое время на прицеле у шопоголиков была соль. Хотя белорусам волноваться об этом точно не стоит. Нам бы еще продать то, что добываем, а уж для своих точно хватит. Да еще и с горкой.

Тут у меня еще есть запасы, конечно, видите. Макарошки, но сахар уже по 35 что ли. Сахар по 35 гривен, в пересчете на белорусские – 3,5 рубля, для Украины уже привычная картина, как и запасы соли в каждой квартире. Но почему в стране – лидере по добыче белого золота в Восточной Европе такое стало возможным? Производства соли в Украине не будет до момента освобождения территорий

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

Украинская экономика ложится набок. Это касается не только новой посевной, но и производства соли. Производство соли, особенно в зоне военных действий, можем считать прекращенным. Этого производства нет и не будет до момента освобождения территорий и дальше до начала восстановления уже промышленности в этих районах.