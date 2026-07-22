В Воложинском районе в 2026 году обновят почти 50 км дорог

Комфорт, безопасность и расширение логистических возможностей. В Воложинском районе в этом сезоне обновят почти 50 километров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже выполнено около 60 % от плана. Особое внимание уделили участку между городским поселком Ивенец и агрогородком Сивица. Здесь вместо гравийного покрытия уложили 4,5 километра асфальта. Такое решение было принято из-за высокой транспортной нагрузки на этом участке. Помимо дорожного полотна, специалисты укрепляют обочины и обустраивают автобусные остановки.

Владимир Саевич, заместитель начальника – главный инженер Филиала КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 167»:

Из запланированных 37 километров защитных слоев поверхностной обработки с устранением дефектов выполнен 21 километр. Также и защитные слои из асфальтобетона при плане 12,8 – выполнено 8,7.

Всего в Минской области в 2026 году планируют отремонтировать более 630 километров дорог.