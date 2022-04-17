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В Великобритании антироссийские санкции поддерживает только 36% населения

17 апреля 2022 12:52
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Новости Великобритании. Британцы не готовы платить из своего кармана за санкции против Москвы. Таковы результаты соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании антироссийские санкции поддерживает только 36% населения-1

Согласно исследованию, только 36 % поддерживают санкции. Более половины опрошенных заявили об ухудшении их финансового положения за последний год. А 62 % респондентов допустили дальнейшее ухудшение финансового положения Британии.  

В Великобритании антироссийские санкции поддерживает только 36% населения-4

Напомним, на фоне санкций в отношении России в Европе резко выросли цены на энергоносители и топливо. В результате инфляция в стране достигла рекордного значения за последние десятилетия и составила 7 %.  

# Санкции # Фотофакт

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