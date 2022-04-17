В Великобритании антироссийские санкции поддерживает только 36% населения

Новости Великобритании. Британцы не готовы платить из своего кармана за санкции против Москвы. Таковы результаты соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованию, только 36 % поддерживают санкции. Более половины опрошенных заявили об ухудшении их финансового положения за последний год. А 62 % респондентов допустили дальнейшее ухудшение финансового положения Британии.