Минский моторный завод планирует расширить линейку продукции

Минский моторный завод значительно расширит линейку своей продукции. Холдинг стремится полностью освоить весь спектр двигателей, необходимых машиностроительной отрасли страны, а также востребованных за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завод поставил перед собой амбициозную задачу – наладить производство моторов мощностью от 450 до 600 лошадиных сил. Также предприятие готовится представить образец гигантского двигателя, объемом 69 литров и мощностью более 3 тысяч лошадиных сил. Проект реализуется в тесном сотрудничестве с российскими партнерами. В отдельных модификациях 99,8 % комплектующих приобретают на пространстве Союзного государства. Для того, чтобы расширить линейку продукции, холдинг активно модернизирует производство.