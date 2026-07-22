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Минский моторный завод планирует расширить линейку продукции

22 июля 2026 08:12
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Минский моторный завод значительно расширит линейку своей продукции. Холдинг стремится полностью освоить весь спектр двигателей, необходимых машиностроительной отрасли страны, а также востребованных за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский моторный завод планирует расширить линейку продукции-2

Завод поставил перед собой амбициозную задачу – наладить производство моторов мощностью от 450 до 600 лошадиных сил. Также предприятие готовится представить образец гигантского двигателя, объемом 69 литров и мощностью более 3 тысяч лошадиных сил. 

Проект реализуется в тесном сотрудничестве с российскими партнерами. В отдельных модификациях 99,8 % комплектующих приобретают на пространстве Союзного государства. Для того, чтобы расширить линейку продукции, холдинг активно модернизирует производство.

Минский моторный завод планирует расширить линейку продукции-4

Александр Ботвинник, генеральный директор Минского моторного завода:
Большое внимание мы уделяли отраслевой лаборатории. В последние годы нами закуплен и 3D-принтер, и томограф, и оборудование по механообрабатывающему производству для обработки крупногабаритных и мелкосерийных деталей для наших двигателей. 

Особое внимание было уделено будущему литейному производству. Мы запустили проект «Один район – один проект» в Столбцах по созданию нового литейного завода, который с 2028 года нам позволит получить совершенно новое качество литья.

Продукция Минского моторного завода широко применяется в дорожно-строительной, сельскохозяйственной и специальной технике. В частности, дизельный двигатель мощностью 35 лошадиных сил отмечен Знаком качества. Это единственный серийно выпускаемый трехцилиндровый мотор в Беларуси и странах ближнего зарубежья.

# Предприятия Беларуси

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