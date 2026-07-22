Душераздирающая рок-баллада – музыканты Cosa Nostra рассказали о песне, посвященной Мулявину

Дмитрий Рыбаков, лидер группы Cosa Nostra: Песня на самом деле очень непростая. Она лежала у нас, наверное, года полтора, выжидала, настаивалась. Спустя полтора года мы наконец ее выпустили.

Радмила Рыбакова, солистка группы Cosa Nostra:

Не будем скрывать, меня Дима уговаривал эту песню сделать. Мне казалось, что это не наша песня. Мы ее даже обкатали в прошлом году по нашим городам. Вроде бы все хорошо, но как будто бы чего-то не хватает.

Дмитрий Рыбаков:

Гомельский композитор Александр Гулай – автор музыки, поэтесса Таисия Мельченко – автор слов. Эта песня написана от лица девушки парню. Почему срослось с этой песней. Потому что мы как-то слушали Мулявина в машине, «Песняров». Поняли, что эта песня должна быть переосмыслена именно в плане того, что ты уже никогда не сможешь с легендарным песняром выступить на одной сцене. Там есть такие слова: вельмі шкада, што мы позна сустрэліся – с творчеством, музыкой.

Радмила Рыбакова:

Не песня о любви, для нас это про музыку, про смысл, про творческий путь.

Александр Стасевич:

Посвятить песню Владимиру Мулявину получилось?

Дмитрий Рыбаков:

Да.