Душераздирающая рок-баллада – музыканты Cosa Nostra рассказали о песне, посвященной Мулявину
У группы Cosa Nostra вышла новая композиция «Шлях да цябе». Песня непростая – подробности расскажут сами исполнители.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Рыбаков, лидер группы Cosa Nostra и Радмила Рыбакова, солистка группы Cosa Nostra.
Александр Стасевич, ведущий:
Что стоит за историей создания песни «Шлях да цябе»?
Дмитрий Рыбаков, лидер группы Cosa Nostra:
Песня на самом деле очень непростая. Она лежала у нас, наверное, года полтора, выжидала, настаивалась. Спустя полтора года мы наконец ее выпустили.
Радмила Рыбакова, солистка группы Cosa Nostra:
Не будем скрывать, меня Дима уговаривал эту песню сделать. Мне казалось, что это не наша песня. Мы ее даже обкатали в прошлом году по нашим городам. Вроде бы все хорошо, но как будто бы чего-то не хватает.
Дмитрий Рыбаков:
Гомельский композитор Александр Гулай – автор музыки, поэтесса Таисия Мельченко – автор слов. Эта песня написана от лица девушки парню. Почему срослось с этой песней. Потому что мы как-то слушали Мулявина в машине, «Песняров». Поняли, что эта песня должна быть переосмыслена именно в плане того, что ты уже никогда не сможешь с легендарным песняром выступить на одной сцене. Там есть такие слова: вельмі шкада, што мы позна сустрэліся – с творчеством, музыкой.
Радмила Рыбакова:
Не песня о любви, для нас это про музыку, про смысл, про творческий путь.
Александр Стасевич:
Посвятить песню Владимиру Мулявину получилось?
Дмитрий Рыбаков:
Да.
Александра Каштанова, ведущая:
Чего ждать нашим слушателям от новой композиции?
Дмитрий Рыбаков:
Это такая душераздирающая рок-баллада. Какой-то крик души такой с очень классной аранжировкой, с очень сильным текстом, с очень сильной музыкой, потому что это написано все профессиональными людьми. Есть очень хороший отклик от людей, которые слышали ее на концертах. Все спрашивают, где скачать. Она есть на любых цифровых площадках, поэтому слушайте и получайте удовольствие.
Подробности в видео.